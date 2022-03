Rieti: due statue di Eta Imperiale rinvenute a Passo Corese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Della struttura è rimasto solamente una piattaforma in cocciopesto delle dimensioni di 20 metri per 10 metri, in cui si distinguono gli incavi per l’alloggiamento dei travi che sorreggevano il tetto. Inoltre è stata rinvenuto anche un dolio dal diametro approssimativo di circa 80 centimetri. Le due statue in calcare o forse marmo, sono di fattura abbastanza pregevole e rappresenta un uomo in toga e donna in abiti tradizionali romani ma senza le teste. Sarebbero due statue funerarie che hanno una storia diversa dalla struttura e che forse vi sono state collocate in un secondo momento. Le due statue sono state ricoverate presso il Museo Civico Archeologico di Fara in Sabina, ove saranno presto allestite in esposizione dopo i necessari interventi conservati. (Rer)