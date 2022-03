Ucraina: presidente Zelensky ringrazia omologo turco per costante sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è grata alla Turchia e al suo presidente, Recep Tayyip Erdogan, per il costante sostegno dimostrato in un momento difficile per il Paese. Lo ha dichiarato Volodymyr Zelensky, il presidente dell'Ucraina, in un comunicato pubblicato sul proprio profilo Twitter. Nella giornata di oggi, è stata confermata la partecipazione del ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, al Forum della diplomazia - che si terrà ad Antalya, in Turchia, dall'11 al 13 marzo - su invito dell'omologo turco Mevlut Cavusolgu. Inoltre, oggi, Erdogan ha intrattenuto l'ennesimo colloquio telefonico con l'omologo ucraino per discutere dell'attuale situazione del conflitto russo-ucraino e rinnovare il proprio sostegno e la propria solidarietà con il popolo ucraino e le autorità di Kiev.(Tua)