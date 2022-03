Usa: Blinken, coordinamento con l'Unione europea "vitale" per rispondere a invasione russa in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinamento registrato fra i Paesi dell'Unione europea nel rispondere all'invasione russa dell'Ucraina è un fatto "storico" e testimonia anche per gli Stati Uniti dell'importanza "vitale" della sua partnership. Lo ha sottolineato il segretario di Stato Usa Antony Blinken nel punto stampa congiunto tenuto con l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Josep Borrell, prima del Consiglio Affari Esteri Ue straordinario di oggi. "Ciò che l'Unione europea ha fatto nell'arco di un paio di settimane è semplicemente straordinario. La velocità con cui ha agito, le azioni che ha intrapreso, sia per quanto riguarda le sanzioni che anche il sostegno all'Ucraina, sono, non credo sia esagerato a dirsi, storiche. E non fa che convalidare ulteriormente per noi l'importanza di questa partnership", ha detto Blinken nelle dichiarazioni citate dal dipartimento di Stato. "Ci troviamo di fronte insieme a quella che è la guerra per scelta del presidente Putin – non provocata, ingiustificata – e una guerra che sta avendo conseguenze orribili", ha aggiunto il segretario, che ha definito "vitale" il coordinamento tra Ue e Stati Uniti. (segue) (Nys)