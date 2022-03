Usa: Blinken, coordinamento con l'Unione europea "vitale" per rispondere a invasione russa in Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa è un'aggressione, una sfida, una minaccia che interessa il mondo intero, perché ciò che è a rischio prima di tutto sono letteralmente le vite di uomini, donne e bambini ucraini", ha proseguito Blinken, che ha citato inoltre "i principi fondamentali che abbiamo stabilito insieme dopo due guerre mondiali che sono così importanti per mantenere la pace e la sicurezza per tutti, principi che il presidente Putin sta violando egregiamente ogni singolo giorno: l'idea che un paese non può semplicemente entrare e cambiare i confini di un altro con la forza o prenderlo in consegna; il principio che un Paese non può dettare a un altro le scelte che i suoi cittadini farebbero sul proprio futuro; il principio che abbiamo superato il tempo delle sfere di influenza in cui un paese sottomette i suoi vicini alla sua volontà – sono tutte cose in gioco. E se permettiamo che questi principi vengano sfidati, come sta facendo Putin ora, impunemente, questo aprirà un vaso di Pandora di guai non solo per noi, ma francamente, per il mondo intero. Quindi la posta in gioco è alta, ma poiché lo stiamo facendo insieme, sono molto fiducioso che ce la faremo", ha concluso. (Nys)