Ucraina: Fd'I Roma lancia campagna raccolta beni di prima necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia Roma si mobilita per l'Ucraina. Inizia domani la campagna di raccolta di beni di prima necessità "Kiev chiama Roma risponde" a sostegno del popolo ucraino. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Gioventù nazionale e il dipartimento terzo settore di Fd'I, si svolgerà da questo fine settimana con 20 punti di raccolta davanti ai supermercati e negozi. Saranno raccolti alimenti (pasta, olio di oliva e di girasole, riso, caffè, tè, fette biscottate, cioccolato/nutella, merendine, tonno, barattoli di conserve, formaggio sottovuoto, cibo in scatola) materiale di primo soccorso e medicinali (oki, aspirina, tachipirina, ibufrene, bende, siringhe, bende elastiche, pannolini, assorbenti, teli antigelo, antidolorifici, anti-infiammatori, insulina di lunga durata, metamorfina, vitamine, sacchi a pelo, torce con batteria, biancheria termica, prodotti per igiene personale). Continuerà per tutta la prossima settimana presso locali messi a disposizione dalla struttura territoriale di Fd'I. "L'invasione dell'Ucraina da parte di Putin – dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia - ci ha messo di fronte a scene drammatiche di sofferenza. Immagini di donne, bambini e anziani costretti alla fuga o stipati in metro trasformati in bunker ci portano indietro nel tempo. Esperienze già vissute e per questo ancora più dolorose". "Abbiamo deciso di aiutare come possiamo- coordinatore di Fdi Roma Massimo Milani - mobilitando la nostra rete per la raccolta di generi di prima necessità. Ci prefiggiamo di consegnare direttamente in Ucraina quanto raccolto". (Com)