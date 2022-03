Ucraina: Curcio, no criticità sanitarie in relazione arrivo profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aspetto sanitario collegato alla crisi in Ucraina, ed il conseguente arrivo di profughi, “oggi non presenta profili di criticità perché i numeri consento di effettuare le normali attività, ovvero i test diagnostici”. Così il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, nel corso di una conferenza stampa sulla gestione della crisi in Ucraina. In questo momento, i controlli e le vaccinazioni avvengono a livello regionale ma “vogliamo prepararci nel caso in cui i numeri fossero meno gestibili anche dal punto di vista sanitario”. Per questo domani si terrà “un tavolo con il ministero dell’Interno, della Salute e le Regioni”, ha aggiunto. (Rin)