Ucraina: Bersani, Europa punti su cessate il fuoco e corridoi umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cessate il fuoco immediato e corridoi umanitari". Questi i due aspetti sui quali l'Europa deve spingere per far fronte alla guerra in Ucraina, secondo l'onorevole Pier Luigi bersani questa sera a margine dell'incontro "Al centro della metropoli. Rigenerazione urbana a Sesto San Giovanni, idee per il futuro della città" organizzato dalla Fondazione Quercioli presso l'auditorium BCC a Sesto San Giovanni (Mi). "Lo sento dire poco dai leader europei e questo può essere un piccolo problema – ha spiegato Bersani – L'Europa deve camminare sue 'gambe', da una parte il cessate il fuoco e dall'altra continuare col negoziato. Il messaggio dell'Europa deve essere quello, si vedano le condizioni per risolvere una questione profonda, difficile sulla quale l'Europa può non avere un ruolo di mediazione ma può avere delle carte in mano per trovare una soluzione se si apre il negoziato. Capisco che mentre piovono bombe questa probabilità possa sembrare irrealistica ma la dobbiamo tenere aperta". Se si aprissero corridoi umanitari sui profughi "non possiamo metterci dentro dei 'punti interrogativi' su queste cose e dobbiamo dare aiuto e accoglienza accoglienza cercando di non finire nel solito dibattito europeo per cui ci sono i rifugiati buoni e quelli no" aggiunge Bersani che sul fatto di poter aiutare il popolo ucraino anche con l'invio delle armi aggiunge: È giusto dare una mano a chi resiste purchè questa cosa sia accompagnata dal messaggio del cessate il fuoco e dei corridoi umanitari". (Rem)