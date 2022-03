Ucraina: Borrell, situazione umanitaria sempre più difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione umanitaria sul campo, in Ucraina, sta diventando sempre più difficile. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e sicurezza, Josep Borrell, dopo il Consiglio straordinario Affari esteri dell'Ue. "La situazione umanitaria sta diventando sempre più difficile per il continuo bombardamento" da parte russa anche di "scuole, ospedali, infrastrutture civili", ha detto Borrell. L'Alto rappresentante ha sottolineato che circa "un milione di persone è arrivato in una settimana" nei Paesi europei e "molti ne arriveranno ancora". Borrell ha ricordato che il Consiglio dei diritti umani dell'Onu ha votato per aprire una inchiesta per indagare i crimini di guerra eventuali. L'Alto rappresentante ha anche ricordato che verranno realizzati "i corridoi umanitari" per poter evacuare le persone e che il presidente Vladimir Putin "deve permettere che gli aiuti umanitari arrivino". (Beb)