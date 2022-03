Ucraina: Borrell, inaccettabili attacchi vicino centrale nucleare perché impatto è continentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi russi vicini alla più grande centrale nucleare europea sono inaccettabili perché le conseguenze sarebbero su scala continentale. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e sicurezza, Josep Borrell, dopo il Consiglio straordinario Affari esteri dell'Ue. "Nella notte abbiamo avuto gli attacchi russi vicini alla più grande centrale nucleare" d'Europa, che si trova in Ucraina. "Questo è inaccettabile perché potrebbe creare una catastrofe in Europa. Dobbiamo assicurare la sicurezza di queste aree perché ha un impatto sulla sicurezza di tutto il continente", ha detto. Borrell ha ricordato la richiesta al presidente Vladimir Putin di porre fine alla guerra e che ora è "molto importante" che le sanzioni vengano attuate e che "minino la macchina da guerra" della Russia. (Beb)