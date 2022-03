Lavoro: Serracchiani (Pd), Orlando recepisce appello per mobilità ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro Andrea Orlando "ha recepito immediatamente l'appello per permettere la mobilità dei lavoratori ucraini in attesa di regolarizzazione e ha assicurato che lunedì sarà emanata una circolare dell'Ispettorato del lavoro con cui si dispone la priorità assoluta per l'esame immediato delle istanze presentate da cittadini ucraini. Confido che analoga urgenza verrà trasmessa alle prefetture, nonostante i carichi supplementari connessi all'emergenza Ucraina". Lo rende noto la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, che ieri aveva fatto proprio l'appello di Assindatcolf sulla condizione degli ucraini in attesa di regolarizzazione che avrebbero necessità di ricongiungersi ai familiari ai confini con l'Ucraina, ma poi anche di rientrare in Italia. "Il ministro del Lavoro - aggiunge Serracchiani - ha reso noto che al 31 agosto 2021 l'Ispettorato aveva espletato oltre il 90 per cento delle pratiche e ad oggi la percentuale è quasi vicina al 100 per cento, con alcune grandi città al 100 per cento". (Rin)