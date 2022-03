Rifiuti: comune Frosinone, parere negativo su biodigestore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dirigente del settore servizi tecnici del Comune di Frosinone, l'architetto Elio Noce, "ha inviato alla direzione ambiente della Regione Lazio (Area Valutazione Impatto Ambientale), una nota in cui si esprime parere negativo in relazione al permesso di costruire per l'installazione di un biodigestore, da parte di un proponente privato, in via Antonello da Messina". Lo si legge in una nota del comune di Frosinone. "Il settore comunale aveva già indirizzato, a fine 2020, il proprio parere tecnico contrario, in materia di valutazione sull'impatto ambientale, rispetto alla proposta di messa in esercizio dell'impianto. Nella nota inviata nei giorni scorsi, il dirigente ha esaminato i diversi pareri degli enti competenti acquisiti dal privato per la realizzazione dell'impianto per la lavorazione di circa 90mila tonnellate l'anno di frazione organica di rifiuti solidi urbani, a ridosso del casello autostradale, all'interno della zona del Sin della Valle del Sacco". (segue) (com)