Ucraina: da Lombardia farmaci e materiali sanitari in partenza con colonna mobile protezione civile

- La protezione civile lombarda in campo per aiutare concretamente il popolo ucraino. A seguito del conflitto russo-ucraino, e della conseguente emergenza umanitaria, l'Unione europea ha attivato il Meccanismo unionale di protezione civile. L'Ucraina ha fatto richiesta per farmaci e materiali sanitari, e l'Unione Europea ha effettuato una ricognizione tra tutti i Paesi aderenti al Meccanismo. "Regione Lombardia - ha detto l'assessore regionale Pietro Foroni - si è immediatamente attivata con le Direzioni generali welfare e territorio e protezione civile, insieme ad Areu, per l'invio di farmaci e materiali sanitari. È stata inviata la richiesta al sistema delle Ats e Asst, che hanno risposto tempestivamente. Un'operazione di grande rilevanza per fornire supporto concreto alla popolazione ucraina in questo tragico periodo storico e questo anche grazie al nostro eccellente sistema di Protezione civile. Ringrazio tutti i volontari che nelle prossime ore saranno impegnati nelle operazioni, sempre in prima linea per fornire assistenza e dare risposte rapide e immediate". Nella giornata di oggi, venerdì 4 marzo tutti i farmaci ed i materiali sanitari saranno raccolti presso il magazzino regionale di Settala, gestito da Areu. In serata inizieranno le operazioni di carico sui mezzi della Colonna Mobile Regionale di protezione civile, che partiranno nella mattinata del 5 marzo per consegnare i farmaci ed i materiali della Lombardia all'hub logistico di Palmanova (UD), costituito da Protezione Civile nazionale insieme a Regione Friuli Venezia Giulia, che si occuperà del trasporto a destinazione. (Com)