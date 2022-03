Covid: Rezza (ministero Salute), incidenza in calo, 433 casi per 100 mila abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche questa settimana tende a diminuire il tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese", incidenza "che si fissa a 433 casi per 100 mila abitanti. Quindi è ancora relativamente elevata, ma con una situazione epidemiologica in miglioramento". Lo ha detto il direttore generale per la Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, commentando i dati del monitoraggio regionale della cabina di regia sull'epidemia di Covid-19.(Rin)