Austria: ex cancelliere Schussel lascia Cda di Lukoil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex cancelliere austriaco, Wolfgang Schussel, ha deciso di lasciare il Consiglio di amministrazione della società petrolifera russa Lukoil. Lo ha reso noto il quotidiano “Die Presse”. “Per me che ho sempre difeso relazioni costruttive tra l’Unione europea e la Russia, l’attacco militare all’Ucraina, i combattimenti brutali e i bombardamenti della popolazione civile hanno oltrepassato una linea rossa”, si legge in una dichiarazione dell’ex capo del governo di Vienna. “Sostengo pienamente le decisioni dell’Ue e degli organismi internazionali e le molte voci coraggiose in Russia che stanno parlando pubblicamente contro la guerra. L’Ucraina deve restare un Paese libero e indiviso”, ha detto Schussel. (Geb)