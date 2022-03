Covid: Salvini, bene Conte che segue Lega su stop a super green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bene Conte, la Lega non è più sola in questa battaglia: via subito l’obbligo di 'super green pass' sui luoghi di lavoro”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo le dichiarazioni del leader del Movimento cinque Stelle, Giuseppe Conte, che, in un’intervista oggi a "Fanpage", ha dichiarato di aver “chiesto al governo di programmare un piano di revisione globale di tutte le misure di contenimento della pandemia ed in particolare di prestare attenzione al tema del green pass rafforzato sui luoghi di lavoro”. (Rin)