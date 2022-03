Milano: Naro (Federalberghi) a Nova, per alcuni alberghi i russi erano anche il 20 per cento dei clienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione attuale con la guerra tra la Russia e l'Ucraina ha portato uno stop completo di quelli che erano i clienti russi degli Hotel di Milano, che in questo periodo spesso erano numerosi e, in certi alberghi, potevano anche rappresentare il 20 per cento dell'occupazione. Lo ha spiegato a Nova Maurizio Naro, presidente di Federalberghi Milano. Il cliente russo, tipicamente capace di sostenere ingenti spese e quindi di fermarsi a lungo anche negli hotel del centro di Milano, è ora assente dalla città a causa della guerra, ma, ha affermato Naro, l’afflusso dalla Russia non era mai realmente ripartito fin dal 2020. Una stima del danno economico per gli alberghi del capoluogo lombardo, ha infatti spiegato Naro, “è difficile farla, perché comunque avevano cominciato solo adesso a ritornare, dopo che erano state tolte le restrizioni riguardo al vaccino e bastava un tampone. Prima c'era il problema che essendo vaccinati con sputnik, che non era riconosciuto in Italia, per loro era ancora più difficile arrivare. Con le restrizioni tolte, dal primo marzo, ci si aspettava che almeno questo mercato potesse ripartire, mentre purtroppo si è subito interrotto e per alcuni alberghi può essere un danno importante”. (segue) (Rem)