Milano: Naro (Federalberghi) a Nova, per alcuni alberghi i russi erano anche il 20 per cento dei clienti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il mercato di Milano – ha proseguito Naro - non è mai veramente ripartito. C'erano stati l'autunno scorso dei ritorni di clientela business a settembre e ottobre, poi a dicembre eravamo tornati in un lockdown virtuale con l'imposizione del green pass rafforzato. Attualmente l'occupazione media sulla città è del 30-35 per cento, tenendo conto che per arrivare a un punto di pareggio un albergo dovrebbe arrivare a 60-65 per cento di occupazione. Questo dato qualche albergo di lusso e del centro lo ha raggiunto durante la settimana della moda, ma si è trattato solo di qualche giorno”. “La settimana della moda – ha poi concluso Naro - muove circa 20mila ospiti su Milano, quindi è paragonabile a un grosso congresso. Gli ultimi due anni c’erano stati praticamente solo alcuni europei che erano potuti arrivare, mentre con l’ultima settimana della moda finalmente era potuto arrivare anche l'ospite asiatico con dei corridoi ad hoc. Gli ospiti del mercato russo si sono trovati in una situazione per cui, negli ultimi giorni in cui appunto era scoppiata anche la guerra, qualche carta di credito non ha funzionato per le sanzioni che ci sono state nei loro confronti”. (Rem)