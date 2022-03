© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di occupazione di posti di area medica e di terapia intensiva "è rispettivamente al 14,7 e al 6,6 per cento". Lo ha detto il direttore generale per la Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, commentando i dati del monitoraggio regionale della cabina di regia sull'epidemia da Covid-19. "Anche in questo caso si conferma una graduale tendenza alla decongestione delle strutture sanitarie".(Rin)