Camera: compravendita diamanti, audizione Agcm in commissione Banche

- Gli sviluppi sulla compravendita di diamanti da parte dei maggiori istituti di credito italiani sarà oggetto di un'audizione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) alla commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, martedì 8 marzo alle ore 14, nell'Aula del IV piano di Palazzo San Macuto, con diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio in un comunicato, chiarendo come si tratti di un’inchiesta che vede coinvolti circa 1,8 miliardi di euro truffati a 71.000 risparmiatori inconsapevoli. A partire dal mese di gennaio - prosegue la nota -, la Commissione ha avviato una serie di audizioni sul tema e questo impegno si intensificherà in occasione del prossimo incontro con la Consob il 15 marzo. Il calendario della Commissione - si legge - è fitto di audizioni sul tema: lunedì 21 marzo toccherà ai giornalisti di Report, il 28 marzo sarà il turno della Falbi, fino a giungere al 4 aprile, data in cui è prevista la convocazione di Carlo Bertini, ex dipendente di Banca d'Italia. Ma l'attività non si ferma ai diamanti e il 10 marzo verrà audito il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera. "Da gennaio la Commissione ha acceso un faro sul tema", ha sottolineato la presidente, Carla Ruocco. "Compito della Commissione - ha proseguito - è quello di ricostruire l'intera vicenda valutando, tra l'altro, il processo sanzionatorio che l'Agcm ha messo in atto nei confronti delle banche coinvolte e la normativa applicata a questa pratica commerciale scorretta”. "Come presidente valuterò anche il coordinamento che l'Agcm ha avuto con le altre Autorità di vigilanza per valutare possibili ambiti di intervento legislativo", ha concluso Ruocco. (Com)