Energia: Confindustria Alto Adriatico, un nuovo Recovery fund per Italia e Germania

- Sì alle sanzioni contro la Russia, ma serve solidarietà europea anche per i Paesi maggiormente esposti alle rappresaglie energetiche. A dirlo è Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, l’associazione che raggruppa gli imprenditori di Gorizia, Pordenone e Trieste. “Siamo pienamente solidali con il pacchetto di sanzioni che colpisce la Russia, anche con quelle che ci fanno più male perché riteniamo che aderirvi e sostenere, almeno in questo modo, una nazione europea sovrana, attaccata e invasa, sia un nostro dovere morale e civile”, ha detto Agrusti, in apertura del webinar informativo organizzato da Confindustria Alto Adriatico per sostenere le aziende del territorio che intrattengono rapporti economici nell’area russo-ucraina. “Parimenti, è però necessaria e urgente solidarietà anche verso i Paesi europei maggiormente esposti alle rappresaglie energetiche, Italia e Germania”, ha aggiunto. “Confindustria ha espresso questa posizione al governo, chiedendo azioni presso l’Unione Europea per l’istituzione di un secondo Recovery fund”. (Frt)