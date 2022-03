Speciale infrastrutture: Morelli, al via dibattito pubblico su variante Ss16 Bari-Mola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La realizzazione della variante alla Ss16 Adriatica Bari-Mola, "opera che permetterà di risolvere l’annoso problema del congestionamento della viabilità di Bari e del suo hinterland, arriva a un giro di boa importante". Lo afferma il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, a margine della conferenza stampa di presentazione del dibattito pubblico sulla Ss16 "Bari-Mola di Bari". "Con l’avvio del dibattito pubblico - continua Morelli - i soggetti interessati a vario titolo, e l’intera comunità, potranno contribuire con proposte e osservazioni al miglioramento della soluzione progettuale in campo. È quindi uno step cruciale, soprattutto in relazione a un intervento ad alta valenza strategica quale è quello in oggetto". L’opera, inserita nel contratto di programma Anas-Ministero, nel Pums della città di Bari e nel Piano operativo infrastrutture approvato dal Cipe, conclude Morelli, "nel giro di pochi anni inciderà sensibilmente sul piano infrastrutturale e socioeconomico, a beneficio della competitività delle imprese e della qualità della vita dei cittadini". (Rin)