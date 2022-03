Speciale infrastrutture: turismo, assessore Attività produttive Fvg, sport occasione di promozione del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Friuli Venezia Giulia spinge sul connubio sport-turismo, per promuovere le località invernali. Lo ha ribadito l’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, intervenendo alla presentazione dell’evento Opa Cup e Games 2022, una due giorni internazionale di sci nordico che si terrà a Sappada il 12 e 13 marzo, con la partecipazione di 400 atleti da tutto il mondo. “Siamo partiti con potenziamento, estensione e ammodernamento di impianti e piste, e punteremo con determinazione anche sullo strategico settore del servizio, cioè sul mondo che ruota attorno allo sport invernale”, ha ricordato l’assessore. La Regione sta lavorando per rafforzare infrastrutture e servizi dei poli invernali, per richiamare turisti e permettere l’organizzazione di eventi sportivi di primo piano. “Opa Cup e Games 2022 è una manifestazione che la Regione sostiene con interesse per il suo duplice valore: sportivo e turistico”, ha detto Bini. “Lo sport vede uniti popoli e Paesi diversi; oggi più che mai è veicolo di messaggi di cui si sente grande necessità, come pace e solidarietà”. (Frt)