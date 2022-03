Speciale infrastrutture: Puglia, Maurodinoia, presentato progetto Solar a Bari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato nella Green Hall di Aeroporti di Puglia il progetto di cooperazione transfrontaliera "Solar - Sustainable reduction Of carbon footprint Level in programme AiRports", alla presenza dell'assessora regionale ai Trasporti e Mobilità, Anna Maurodinoia, del direttore del Dipartimento Mobilità della Regione Puglia, Vito Antonio Antonacci, e del vice presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. L'annuncio in una nota della Regione Puglia: "Finanziato con 688.500 euro dal Programma Interreg Ipa Cbc Albania-Montenegro 2014-2020 - Asse 3 "Protezione ambientale, gestione del rischio e strategie per ridurre le emissioni di carbonio", SolarR vede Capofila la Regione Puglia-Dipartimento Mobilità, con la gestione affidata alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità diretta dall'Ing. Irene di Tria, insieme ai partner: Aeroporti di Puglia S.p.A.; Aeroporti del Montenegro; Autorità dell'Aviazione Civile dell'Albania; Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.A. Il progetto durerà 12 mesi e si concluderà a dicembre 2022". (Ren)