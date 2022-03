Speciale infrastrutture: digitale, Suigo (Inwit), opportunità cruciale per una società più giusta, inclusiva e resiliente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo della digitalizzazione è un’opportunità cruciale per il raggiungimento di una società più giusta ed inclusiva, ma anche più sostenibile e resiliente da consegnare ai nostri figli e alle generazioni future: le tecnologie sono oggi la base di un nuovo modello “smart” di gestione delle città in cui un uso intelligente delle risorse si coniuga con una migliore qualità di vita. Lo ha detto Michelangelo Suigo, direttore Relazioni esterne, Comunicazione e Sostenibilità di Inwit, intervenendo al webinar “Sostenibilità e smart tower”. “Noi, come Inwit, giochiamo un ruolo centrale nella transizione digitale del nostro Paese attraverso la realizzazione di infrastrutture digitali all’avanguardia e sistemi aperti neutral host per gli operatori per reti 4G e 5G ma anche Fwa o micro grid con Das (Distributed antenna system): sarà lo sviluppo del 5G, anche attravcerso la trasformazione delle torri in digital tower, in grado di ospitare sensori IoT e mini data center, che permetterà di fare il salto in avanti”, ha detto, aggiungendo che in questo modo sarà possibile utilizzare nuove applicazioni che renderanno il modello di vita più sostenibile. “Grazie a sensori IoT che consentono di monitorare la condizione del suolo, la qualità dell’aria o lo stato di salute delle aree boschive, o ancora per la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico ed ambientale: ma, per evitare ritardi nello sviluppo del 5G e delle digital towers, è fondamentale rimuovere tutti gli ostacoli e gli ostruzionismi all’implementazione delle reti e adeguare i limiti di emissioni elettromagnetiche agli standard europei”, ha concluso. (Rin)