Fisco: Colucci (NcI), mio voto su riforma catasto non per salvare governo

- "Io non ho votato con l'obiettivo di salvare il governo, ma rispetto al merito sull'aggiornamento dei valori catastali". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di "Un giorno da pecora", il deputato di Noi con l'Italia, Alessandro Colucci, che ieri col suo voto ha "salvato" il governo sull'emendamento dedicato alla riforma del catasto. L'ha chiamata qualcuno del governo per ringraziarla della sua preferenza? "No, non mi ha chiamato nessuno, ma devo dire che ho ricevuto più complimenti che critiche", ha continuato il parlamentare. Da chi? "Dai cittadini". (Rin)