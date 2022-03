Ghana: viceministro Esteri, Ungheria accoglierà studenti fuggiti dall'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria ha accettato di accogliere alcuni dei cittadini ghanesi che sono fuggiti dall'Ucraina in modo che possano continuare i loro studi in Europa. Lo ha annunciato oggi il viceministro degli Affari esteri e dell'integrazione regionale del Ghana, Kwaku Ampratwum-Sarpong, rivolgendosi oggi ai 24 studenti ghanesi rimpatriati dall'Ucraina al loro arrivo all'aeroporto internazionale di Accra. “Stiamo sentendo che il governo ungherese ha acconsentito ad accogliere quelli di voi che si stanno preparando a trasferirsi nelle università o a proseguire gli studi in Ungheria. Sono pronti a soddisfare qualsiasi struttura, qualsiasi assistenza finanziaria o tariffa che stavate pagando", ha affermato il viceministro citato dal sito d'informazione "GhanaWeb". "Quindi, c'è una finestra di opportunità e una finestra di speranza e non tutto è perduto anche se nessuno augura che qualcuno passi quello che avete passato voi", ha aggiunto. (segue) (Res)