Ghana: viceministro Esteri, Ungheria accoglierà studenti fuggiti dall'Ucraina (2)

- "Il presidente (Vladimir) Putin ha finalmente annunciato che apriranno un passaggio sicuro per studenti e cittadini che vengono catturati a Sumy, Kharkiv e in altre aree. Inizieranno immediatamente", ha aggiunto il viceministro, spiegando che la Croce Rossa si è offerta di aiutare il Ghana nei suoi piani di evacuazione. “La Croce Rossa ha anche accettato di unirsi e partecipare all'esercitazione di evacuazione dei nostri cittadini che sono stati catturati a Sumy e a Kharkiv e nelle altre aree. Questa è una buona notizia", ha aggiunto. In tutto sono 24 gli studenti che sono stati riportati a casa oggi: 16 tramite un volo messo a disposizione dalla Qatar Airways e altri otto tramite un volo della Turkish Airlines. (Res)