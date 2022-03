Regno Unito: Sainsbury's elimina prodotti di produzione russa dai suoi scaffali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La catena di supermercati britannica Sainsbury's ha annullato la vendita di prodotti che provengono dalla Russia, dopo l'invasione russa dell'Ucraina. La vodka Russian Standard e i semi di girasole neri Karpayskiye, saranno quindi rimossi dagli scaffali di tutti i supermercati della catena nel Regno Unito. Negli scorsi giorni, anche le catene Morrisons e Co-op, avevano annunciato di non voler più vendere i prodotti russi. Sainsbury's ha anche fatto sapere che cambierà anche il nome del pollo Kiev in "pollo Kyiv" per adattarsi alla pronuncia ucraina della capitale. "Siamo uniti al popolo dell'Ucraina. Abbiamo deciso di rimuovere dalla vendita tutti i prodotti con produzione al 100 per cento in Russia", ha annunciato un portavoce della catena. Sainsbury's ha confermato oggi tuttavia, che continuerà a vendere i prodotti della vodka JJ Whitley, dopo che il produttore ha comunicato di aver pianificato lo spostamento di tutta la produzione da San Pietroburgo a Chorley nel Lancashire.(Rel)