Ucraina: ministero Difesa russo, nazionalisti preparano provocazione a Kharkiv con media occidentali

- I nazionalisti ucraini stanno preparando una provocazione a Kharkiv con la partecipazione dei media occidentali. Lo ha affermato il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, in un briefing. "Lo scopo della provocazione è richiamare il fuoco dell'artiglieria russa sul settore residenziale di Kharkiv, tutto questo dovrebbe essere filmato con il successivo trasferimento delle riprese ai giornalisti occidentali", ha sostenuto Konashenkov. Secondo lui, in base a dati confermati, i lanciarazzi multipli sono stati collocati tra abitazioni private nel distretto cittadino di Kievsky. "I nazionalisti vietano ai residenti locali, compresi i bambini, di lasciare le loro case", ha denunciato Konashenkov, precisando che ora le installazioni sono state messe in allerta per i bombardamenti di unità delle Forze armate russe situate fuori città. (Rum)