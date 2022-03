Fisco: Rampelli (Fd’I) su catasto, è patrimoniale sulla casa, Pd sta egemonizzando esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, afferma che “è inutile parlare di riforma del catasto per edulcorare quella che si manifesta come una vera e propria patrimoniale sulla casa e che rischia di costare troppo ai contribuenti già tartassati da un complesso di tasse e tributi nazionali e locali più alti al mondo”. “Se anche Mario Draghi si accoda alla persecuzione della proprietà immobiliare - prosegue Rampelli - allora è evidente che il Partito democratico sta egemonizzando l'esecutivo”. “La vocazione storica del centrodestra, peraltro, è quella di alleggerire il peso fiscale sulla casa a sostegno della classe media che in questi ultimi decenni è stata letteralmente divorata dallo Stato e impoverita nel potere di acquisto", aggiunge. (Rin)