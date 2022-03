Ucraina: Cartabia, ministri Giustizia determinati a non lasciare alcuna impunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Giustizia dell'Unione europea hanno espresso determinazione a non lasciare nessuna zona di impunità. Lo ha detto la ministra alla Giustizia, Marta Cartabia, in uscita dai lavori del Consiglio Giustizia dell'Ue. "I ministri della Giustizia riuniti oggi per il Consiglio Giustizia" dell'Ue "hanno espresso una reazione pronta, coordinata, coesa, nei confronti della grave aggressione che si sta verificando in Ucraina", ha detto. "Lo hanno fatto nei giorni scorsi sollecitando il procuratore della Corte penale internazionale ad avviare una indagine per eventuali accertamenti di crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Oggi hanno espresso determinazione a non lasciare nessuna zona di impunità e a rafforzare la cooperazione tra lodo soprattutto nell'ambito e nella cornice di Eurojust", l'agenzia europea per la cooperazione giudiziaria tra i Paesi Ue. (Beb)