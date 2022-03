Ucraina: Parlamento, Zelensky è a Kiev, non ha lasciato il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Volodymyr Zelensky è a Kiev e non ha lasciato l'Ucraina. Lo afferma la Verkhovna Rada, il Parlamento monocamerale ucraino, sul proprio canale Telegram. Oggi il presidente della Duma di Stato, la camera bassa del parlamento russo, Vjaceslav Volodin, ha dichiarato che Zelensky aveva lasciato il Paese ed era stato evacuato in Polonia. "Non è vero. Il presidente è a Kiev. È con la sua gente!", si legge nel messaggio della Rada. (Kiu)