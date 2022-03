Imprese: a Roma riapre Palazzo Bonaparte con Valore Cultura, progetto di Generali Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali Italia e Arthemisia riaprono Palazzo Bonaparte a Roma: un progetto condiviso, che crea un meccanismo virtuoso per la crescita economica e sociale, e si ispira all’idea di “restituzione”. Dopo essere stato per tanti anni testimone della storia di Roma, riferisce una nota, il Palazzo è diventato parte della storia della comunità, e ora riapre le sue porte per ricominciare a creare valore, mettendosi al centro del cambiamento. Il contesto Covid-19, ha costretto molte istituzioni pubbliche e private a chiudere o ridimensionare i loro progetti culturali e creativi, fondamentali per la loro capacità di generare valore sia economico sia culturale e di promuovere l’innovazione. Con la sua riapertura Palazzo Bonaparte, restaurato nel 2019 da Generali e che grazie a Valore Cultura è stato riaperto alla comunità come luogo di arte e cultura, torna a offrire alla comunità occasioni artistiche e culturali. Dal 5 marzo il Palazzo ospiterà la mostra dedicata a Bill Viola, il più grande artista della videoarte dagli anni Settanta a oggi. La mostra “Icons of Light”, curata da Kira Perov e prodotta e organizzata da Arthemisia con la collaborazione del Bill Viola Studio, è stata concepita come un percorso immersivo nel quale il pubblico potrà accedere a spazi dall'atmosfera ovattata, un visionario spazio di culto dove il visitatore è invitato a stabilire una profonda connessione visiva e spirituale con l’opera d’arte.Alla conferenza stampa di presentazione interverranno Lucia Sciacca, direttore Comunicazione e Social responsibility di Generali Italia; Iole Siena, presidente di Arthemisia; e Valentino Catricalà, autore del saggio critico presente nel catalogo della mostra. (segue) (Com)