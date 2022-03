Imprese: a Roma riapre Palazzo Bonaparte con Valore Cultura, progetto di Generali Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali Italia, prosegue la nota, riconosce nel patrimonio culturale e artistico italiano un immenso valore, sia come elemento fondante dell’identità del Paese sia come motore che genera emozioni capaci di unire le persone. Con Valore Cultura Generali Italia “protegge queste emozioni con azioni volte a e sostenere l’arte e la cultura per renderle accessibili a un pubblico sempre più ampio e per valorizzare il territorio: arte e cultura sono una risorsa decisiva e strategica per la ripresa, come confermano gli investimenti previsti dal Pnrr, e con il progetto la compagnia si impegna a sostenere la loro ripartenza, affinché siano motore di sviluppo, punto di riferimento e fonte di ispirazione per il Paese”. Valore Cultura, prosegue la nota, protegge le emozioni in quattro direzioni di azione: con l’accessibilità, per rendere l’arte fruibile a tutte le fasce della popolazione riducendo le barriere immateriali di accesso; con il dialogo, per fare rete con le istituzioni pubbliche e private per creare collaborazioni durature capaci di avere un impatto economico e sociale concreto; con nuovi linguaggi, per facilitare la ricerca e l’adozione di innovativi strumenti per la narrazione della cultura, con l’obiettivo di ampliarne la comprensione e far vivere esperienze empatiche e autentiche; e con i territori, per essere partner di vita con progetti che diventino motori di sviluppo nelle aree di intervento. (segue) (Com)