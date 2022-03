Imprese: a Roma riapre Palazzo Bonaparte con Valore Cultura, progetto di Generali Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A tre anni dall’inaugurazione del primo spazio Generali Valore Cultura, riapre Palazzo Bonaparte, un luogo ricco di storia che ci ha visti impegnati nel suo restauro, per metterlo a disposizione della comunità e per fargli ospitare le migliori occasioni artistiche: con Bill Viola rendiamo concreta la nostra idea di accessibilità e di coinvolgimento di tutti i tipi di pubblico, specialmente quello più giovane, con laboratori didattici progettati per i più piccoli, percorsi dedicati alle famiglie e conferenze ideate per i ragazzi”, ha commentato Lucia Sciacca, direttore Comunicazione e Social responsibility di Generali Italia. “Riaprire Palazzo Bonaparte dopo quasi due anni dall’inizio della pandemia non è solo la ripresa di un’attività culturale, ma è una rinascita: non siamo ancora tornati alla normalità pre-Covid e, mentre presentiamo la nuova mostra, incombe in Europa il pericolo di una guerra”, ha aggiunto Iole Siena, sottolineando che “non è importante tornare come prima, ma rinascere e ricrearsi di nuovo, forti di tutte le esperienze: è con questo spirito che riapriamo le porte di Palazzo Bonaparte a Roma, con l’idea di un grande abbraccio nella bellezza dell’arte, rappresentata oggi dalle straordinarie opere di Bill Viola”. (Com)