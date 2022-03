Viabilità: Aspi, dal 7 marzo al 10 chiusure notturne per lo svincolo di Buguggiate e di Gazzada sulla A8

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l'Italia informa che nelle notti consecutive tra lunedì 7 marzo e giovedì 10, sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, in entrata verso Milano e sarà anche chiuso lo svincolo di Gazzada, in uscita per chi proviene da Varese per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura. Inoltre, nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, in entrata verso Varese. Aspi consiglia utilizzare, per le chiusure in entrata da Buguggiate, lo svincolo di Gazzada e per le chiusure dello svincolo di Gazzada, quello di Buguggiate.(Com)