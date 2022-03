Ucraina: Scholz a Putin, fermare le ostilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente russo, Vladimir Putin, che ha esortato a fermare le ostilità in Ucraina. È quanto comunicato dal portavoce del governo federale, Steffen Hebestreit. Durante la telefonata durata un’ora, Scholz ha inoltre chiesto a Putin di consentire l’ingresso in Ucraina agli aiuti umanitari nei territori non teatro di combattimenti. Putin ha riferito al cancelliere, invece, che nel fine settimana si dovrebbe tenere una nuova tornata di colloqui con la delegazione ucraina. (Geb)