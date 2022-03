Ucraina: Microsoft sospende vendita di prodotti e servizi in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Microsoft ha annunciato la sospensione delle vendite di prodotti e servizi in Russia, unendosi così alla lista di multinazionali che censurano l'attacco voluto dal Cremlino in Ucraina. "Annunciamo che verranno sospese tutte le nuove vendite di prodotti e servizi Microsoft in Russia" si legge in una nota pubblicata sul blog della compagnia, segnalando l'importanza di agire in "stretto coordinamento" con i governi di Usa, Regno Unito e con l'Unione Europea. "Per aiutare l'Ucraina, crediamo sia più efficace fare passi concreti in coordinamento con quanto disposto da questi governi", recita Microsoft riservandosi di intraprendere "ulteriori azioni" in base all'evolversi della situazione. L'azienda cita inoltre la "protezione della sicurezza informatica dell'Ucraina", come il campo d'azione di maggiore impatto. "Continuiamo a lavorare in modo attivo per aiutare i responsabili della sicurezza informatica in Ucraina a difendersi dagli attacchi russi", si legge. (Nys)