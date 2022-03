Speciale infrastrutture: Tlc, Regno Unito, via libera a spagnola Cellnex per acquisire 7 mila torri da Ck Hutchinson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sei accordi rappresentano un investimento complessivo di 10 miliardi di euro, il più grande nella storia di Cellnex, e includono anche lo spiegamento di fino a 5.250 nuovi siti (600 dei quali nel Regno Unito) nei prossimi otto anni, con un ulteriore investimento di 1,15 miliardi di euro. Cellnex ha chiuso il 2021 con una liquidità disponibile, contanti e debito non utilizzato, di circa 8,6 miliardi di euro. Durante il 2021, ha realizzato un aumento di capitale di 7 miliardi di euro e ha collocato fino a cinque emissioni di debito per un importo totale di 6 miliardi. L'affare consolida la posizione di Cellnex come principale operatore indipendente di infrastrutture di telecomunicazione in Europa davanti ad American Tower che, nel 2021, ha acquisito le torri di Telxius, filiale di Telefónica, in Germania e Spagna. Ha anche più torri di Vantage, una filiale di Vodafone, e Totem, una filiale di Orange. Cellnex gestisce un portafoglio di oltre 130 mila siti in Spagna, Italia, Paesi Bassi, Francia, Svizzera, Regno Unito, Irlanda, Portogallo, Austria, Danimarca, Svezia e Polonia. (Spm)