Speciale infrastrutture: Ue, sì ad aiuti da 30 milioni di euro per traffico merci su ferrovia in Friuli

- La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti italiano per incoraggiare il passaggio del traffico merci dalla strada alla ferrovia e al trasporto per vie navigabili nella regione Friuli Venezia Giulia. Il regime ha una dotazione complessiva di 30 milioni di euro e durerà fino al 31 dicembre 2027. L'aiuto sarà concesso sotto forma di sovvenzioni dirette alle società di logistica e agli operatori di trasporto multimodale che combinano una tratta ferroviaria e una via navigabile come alternativa alla sola strada trasporto. L'importo dell'aiuto che i beneficiari ammissibili possono ricevere si basa sulla riduzione dei costi esterni (inquinamento, rumore, congestione e incidenti) realizzati dal trasporto ferroviario e per vie navigabili, rispetto al trasporto su strada, nonché sulla distanza percorsa dai servizi. Possono essere concessi aiuti di importo più elevato a sostegno dei servizi intermodali all'interno della regione, che riguardano principalmente il trasporto di lastre di ferro su distanze molto brevi, dove l'alternativa solo stradale è notevolmente più economica ma comporta comunque un inquinamento, rumore, congestione e numeri considerevolmente più elevati di incidenti. La Commissione ha valutato la misura in base alle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato e ha ritenuto che il regime sia vantaggioso per l'ambiente e per il trasferimento modale da soluzioni di trasporto esclusivamente stradali a soluzioni di trasporto meno inquinanti. Inoltre, è in linea con le priorità stabilite nella strategia per una mobilità sostenibile e intelligente e nell'agenda del Green Deal dell'Ue. La Commissione ha concluso che il regime è necessario e appropriato per incoraggiare il passaggio dal trasporto su strada a quello ferroviario e per vie navigabili nella regione Friuli Venezia Giulia. Infine, la Commissione ha ritenuto che l'aiuto sarà proporzionato, vale a dire limitato al minimo necessario, e non avrà effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi nell'Ue. (Beb)