Speciale infrastrutture: Piemonte, assessore Agricoltura su siccità, previsti nuovi bacini accumulo idrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo importanti progetti da portare avanti, quali quelli di Serra degli Ulivi e del Sessera - ha continuato Protopapa -. Il primo sta procedendo, grazie anche ai fondi che arriveranno con il Pnrr, mentre per il secondo il Governo ha chiesto una serie di approfondimenti per verificare meglio le necessità del territorio. Stiamo inoltre seguendo alcuni bandi attivati nel 2019 per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e per l’adeguamento dei pozzi irrigui e stiamo per chiudere quelli per il rispetto delle norme ambientali da parte dei consorzi", ha concluso. (Rpi)