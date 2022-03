Piemonte: Unioncamere, bilancio anagrafico imprese femminili a +0,8 per cento nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'imprenditoria femminile rappresenta una fetta importante della nostra economia che deve essere valorizzata e sostenuta - ha affermato il presidente di Unioncamere Piemonte Gian Paolo Coscia -. Il Sistema camerale dedica un'attenzione particolare alle imprenditrici: presso le Camere di commercio piemontesi sono costituiti i Cif, Comitati provinciali per la promozione dell'imprenditoria femminile, che si occupano di sviluppo e qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria, promuovendo azioni per il miglioramento dell'accesso al credito per le imprese femminili, attività di formazione e studi per analizzare le dinamiche che caratterizzano il legame donna-impresa", ha concluso. (Rpi)