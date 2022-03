Francia: sondaggio, 60 per cento francesi soddisfatto da gestione crisi ucraina di Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 60 per cento dei cittadin francesi si dice soddisfatto della gestione della crisi ucraina da parte del presidente Emmanuel Macron. E' quanto emerge da un sondaggio realizzato da OpinionWay-Kéa Partners per il quotidiano "Les Echos". Il 17 per cento si definisce "molto soddisfatto", il 43 per cento "abbastanza soddisfatto", il 19 per cento "abbastanza scontento" e "molto scontento". "È un buon risultato ma non è eccezionale", spiega Bruno Jeanbart, analista per OpinionWay, ricordando che l'ex presidente Jacques Chirac durante la crisi irachena aveva 20 punti di più.(Frp)