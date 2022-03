Serbia: ambasciatrice svedese, "preoccupata" per la disinformazione nei media serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice di Svezia a Belgrado, Annika Ben David, si è detta "preoccupata per la disinformazione" da parte dei media serbi durante la guerra in Ucraina. "Dato che siamo nel mezzo della guerra nel nostro continente, cosa che pensavamo fosse impossibile solo poche settimane fa, stiamo assistendo all'aggressione militare di una potenza nucleare che rifiuta di riconoscere l'integrità territoriale di un Paese sovrano e siamo molto preoccupati per la diffusione di disinformazione nei media serbi", ha detto l'ambasciatrice nel corso di una tavola rotonda dal titolo "Serbia 2030: media ed elezioni libere". Secondo quanto riporta l'agenzia "Fonet", Ben David ha detto che "i mezzi d'informazione sono ossigeno per la democrazia". "Abbiamo detto, e quando dico noi intendo l'Unione europea, al ministro degli Affari esteri Nikola Selakovic che ci aspettiamo che il governo serbo faccia la sua parte, per trasmettere fatti e informazioni credibili in questi tempi difficili", ha affermato Ben David. (Seb)