Lombardia: Monti (Lega), da bando rigenerazione urbana 20 milioni per territorio Varese

- "Uno sforzo straordinario che con grande impegno Regione Lombardia ha voluto perseguire per rilanciare il territorio e cantierare opere attesa da anni dai nostri comuni". Lo dichiara in una nota Emanuele Monti, consigliere regionale leghista, in merito alla graduatoria dei comuni lombardi aggiudicatari del contributo regionale, finalizzato all'avvio di processi di rigenerazione urbana. "Grazie al Piano Lombardia – continua Emanuele Monti - andremo ad abbellire città e paesi, rendendoli anche più vivibili e attrattivi, con un impatto positivo anche sulla ripresa economica di territori duramente provati dall'emergenza sanitaria". "Sono stati tanti i comuni che hanno presentato i propri progetti ma altrettanto all'altezza è stata la risposta di Regione Lombardia con un intervento quantificabile in 200 milioni di euro e reso possibile anche grazie all'interessamento del Consiglio regionale, nel luglio scorso, che ha portato ad un raddoppiamento delle risorse. Per il territorio della provincia di Varese sono in arrivo 20 milioni di euro". (Com)