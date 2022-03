Sanità: Serafini (FI), Niguarda tra i migliori 50 ospedali al mondo è motivo di orgoglio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' motivo di orgoglio non solamente per Milano e per la regione Lombardia ma anche per il nostro Paese che l'ospedale Niguarda si confermi essere tra i migliori ospedali al mondo”. Lo afferma Giancarlo Serafini, senatore di Forza Italia, commentando il ranking “World's Best Hospitals 2022” promosso dalla rivista Newsweek”. “Un sincero apprezzamento al Direttore Generale, Marco Bosio, ai medici, agli operatori sanitari, e a tutti coloro che con il loro quotidiano impegno professionale e dedizione alle persone ricoverate o assistite permettono al Niguarda di essere un'eccellenza a livello mondiale”, aggiunge Serafini.(Com)