Pakistan: Peshawar, moschea esplosa per attacco suicida, 56 morti e 194 feriti

- Aumentano le vittime dell’esplosione di oggi nella moschea di Kocha Risaldar a Peshawar, in Pakistan: sono 56 i morti e 194 i feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche, secondo quanto riferito dal portavoce del Lady Reading Hospital (Lrh), Mohammad Asim. Si è trattato di un attentato suicida, ha dichiarato un portavoce dell’amministrazione della provincia di Khyber Pakhtunkhwa, Mohammad Ali Saif. Di attacco avevano già parlato il primo ministro, Imran Khan, e il ministro dell’Interno, Sheikh Rashid, esprimendo condanna e cordoglio, parole cui sono seguite presto quelle di altri politici. La polizia municipale ha riferito che tra le vittime c’è anche un agente di guardia, colpito insieme ad altri colleghi da due attentatori. La moschea era gremita di fedeli, riuniti per la preghiera del venerdì.(Inn)