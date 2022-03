Paralimpiadi: Xi Jinping dichiara aperte le competizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha dichiarato aperte le competizioni per la XIII edizione delle Paralimpiadi invernali, in programma a Pechino fino al 13 marzo prossimo. Il leader cinese ha fatto il suo ingresso nello stadio nazionale della capitale insieme alla first lady, Peng Liyuan, e al presidente del Comitato paralimpico internazionale, Andrew Parsons. L’alzabandiera della Repubblica popolare sulle note della “Marcia dei volontari”, l’inno nazionale, ha anticipato l’ingresso dei 46 comitati paralimpici che prenderanno parte alle gare, per un totale di 564 atleti. Assenti le delegazioni di Russia e Bielorussia, escluse dalle competizioni dal Comitato paralimpico internazionale in considerazione dell’attuale situazione in Ucraina. Le Paralimpiadi comprendono 78 competizioni (39 per gli uomini, 35 per le donne e quattro eventi misti), ospitate dagli impianti di Pechino, Yanqing e Zhangjiakou. (segue) (Cip)