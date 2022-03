Paralimpiadi: Xi Jinping dichiara aperte le competizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fare da ambasciatore a queste Paralimpiadi è la mascotte Shuey Rhon Rhon, il cui nome promuove “il desiderio di avere una maggiore inclusione per le persone con disabilità in tutta la società, nonché un maggiore dialogo e comprensione tra le culture del mondo”, secondo il Comitato paralimpico internazionale. Ideata da Cao Xue, la fisionomia di Shuey Rhon Rhon richiama quella di una lanterna cinese, un antico simbolo nazionale associato a raccolto, celebrazione, prosperità e luminosità. La delegazione italiana, che da Pechino raccoglierà il testimone in vista di Milano-Cortina 2026, è capitanata dal portabandiera Giacomo Bertagnolli, sciatore ipovedente vincitore di due ori a Pyeongchang nel 2018. (Cip)