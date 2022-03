Libia: inviato Orlando, “mantenere stabilità e unità, no alla violenza e alle minacce”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo di interpretare il pensiero di tutta la Farnesina, le informazioni e gli approfondimenti di Nova rappresentano uno strumento importante per gli addetti ai lavori" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Non c’è spazio per la violenza e le minacce in Libia, dove è necessario mantenere la stabilità e l’unità in un momento cruciale. Lo ha scritto su Twitter Nicola Orlando, inviato speciale per la Libia del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, dopo l’incontro ad Atene, in Grecia con il direttore politico del ministero degli Esteri, l’ambasciatore Lalakos, il direttore dell’area Medio Oriente e Nord Africa, Karachalios, e il consigliere per la sicurezza nazionale Dokos. “Nei miei incontri molto produttivi ad Atene abbiamo sottolineato la necessità di mantenere la stabilità e l'unità in Libia in questo momento cruciale e di sostenere la consigliere speciale per la Libia del segretario generale delle Nazioni Unite (Stephanie Williams) negli sforzi di mediazione in vista delle elezioni nazionali. Nessuno spazio per violenza e minacce”, ha scritto Orlando. (Res)